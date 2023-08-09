تنفيذ صيانة للطرق بطول 16.7 كيلومتراً في دبي

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حزمة من أعمال الصيانة للطرق بمختلف مناطق الإمارة، بإجمالي طول 16.7 كيلومتراً، خلال النصف الأول من العام الجاري، للحفاظ على الحالة الإنشائية للطرق، والتأكد من جودتها وسلامتها بما يضمن انسيابية حركة المركبات وسلامة مستخدمي الطريق. ونفذت الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري 28 عمل صيانة وقائية، لتشمل عدداً من الشوارع الحيوية في الإمارة، أهمها: شارع الشيخ زايد، وشارع الرباط، وشارع الشيخ زايد بن حمدان، وشارع الخيل، وشارع الرشيد.

وتضمنت أعمال الصيانة: الطرق السريعة والحرة والشريانية، والداخلية.

وقال مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها بمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، نبيل محمد صالح: «نفذت الهيئة سلسلة من أعمال الصيانة الوقائية لعدد من الطرق الرئيسة والشريانية، بهدف المحافظة على حالتها التشغيلية. وتتمثل أهم تلك الأعمال في تجديد طبقات الرصف حسب حالة الطريق، وإصلاح أضرار الطرق الناجمة عن العوامل الطبيعية، وإعادة رصف الطرق الإسفلتية لزيادة العمر الافتراضي للطريق ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال الاستعانة بأحدث المعدات والتقنيات الذكية». وأضاف صالح: «حرصت الهيئة خلال تنفيذ أعمال الصيانة المذكورة، على توفير أعلى معدلات السلامة المرورية، من خلال ضمان سلاسة الحركة المرورية وتقليل الازدحام المروري».

وتعتمد الهيئة في أعمال الصيانة على الاستعانة بأحدث التقنيات وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، ما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للطرق والحفاظ على جودة الحالة الإنشائية للطرق وسلامة مستخدمي الطريق.