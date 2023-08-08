محمد بن راشد: ليس هناك شعوب فاشلة.. يوجد دول فاشلة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة نشرها عبر منصة «إكس» ضمن وسم «علمتني الحياة»، أنه «لا توجد هناك شعوب فاشلة، ولكن يوجد دول فاشلة».

وقال سموه: «علمتني الحياة.. لا توجد هناك شعوب فاشلة.. ولكن يوجد دول فاشلة. البشر لديهم دافع طبيعي وفطري للنجاح، والدول هي التي تصنع البيئة التي تحطم هذا الدافع أو تسمح له بصنع المعجزات».