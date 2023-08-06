"بلدية دبي" تستجيب لأكثر من 100 بلاغ طارئ خلال المنخفض الجوي

أفادت بلدية دبي أنها تلقت أكثر من 100 بلاغ طارئ نتيجة المنخفض الجوي، التي شهدتها الإمارة أمس السبت، شملت بلاغات حول سقوط أو اقتلاع أشجار وأخرى لسحب المياه الأمطار المتجمعة.

تفصيلاً أوضحت بلدية دبي لـ" الإمارات اليوم" أنها تلقت بلاغات طارئة نتيجة الأحوال الجوية الماطرة التي شهدتها الإمارة اليوم، حيث تركزت تلك البلاغات والحالات الطارئة حول تجمعات مياه الأمطار في بعض مناطق دبي، إضافةً إلى بلاغات سقوط الأشجار على بعض الطرق الرئيسية والداخلية.

وأكدت البلدية أن فرق الاستجابة كانت في حالة استعداد مسبق للتعامل مع الحالة الجوية الطارئة، واستجابت فوراً لكافة البلاغات والتعامل معها في وقت قياسي .

وذكرت أن مركز الاتصال بالبلدية استقبل أكثر من 100 بلاغ طارئ نتيجة العاصفة المطرية التي شهدتها دبي، حيث شملت 69 بلاغاً بشأن سقوط واقتلاع الأشجار إما في بعض الأحياء أو على الطرقات الداخلية، إضافةً إلى 16 بلاغ لسقوط أشجار على الطرق الرئيسة في الإمارة نتيجة الرياح القوية التي صاحبت الحالة الجوية، وتلقت كذلك 18 بلاغاً لطلب خدمة سحب مياه الأمطار.

وطالبت البلدية الجمهور بالتواصل المباشر معها عبر الرقم: 800900، في حال وجود أي بلاغ أو حالة طارئة نتيجة الأحوال الجوية السائدة التي قد تسبب خطراً على السلامة العامة.