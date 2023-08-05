بلدية الشارقة تفعل خطة طوارئ الأمطار للتعامل مع التقلبات الجوية

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تفعيل خطة متكاملة للتعامل مع تقلبات الجو وحالة الطقس التي تشهد أمطار الخير وحركة نشطة للرياح، حيث عملت لجنة طوارئ الأمطار وكافة اللجان الفرعية التابعة لها على تكثيف استعداداتها للتعامل مع أية تجمعات للمياه كما رفع مركز الاتصال على الرقم 993 من استعداداته لتلقي البلاغات من الجمهور.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس لجنة طوارئ الأمطار، عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية وفرت كوادر العمل وكافة الآليات والمعدات الخفيفة والثقيلة ومضخات لسحب تجمعات مياه الأمطار والتعامل مع الحالات الطارئة خصوصاً شدة الرياح وما نتج عنها من سقوط لبعض الأشجار في مناطق مختلفة حيث تعمل البلدية على التعامل معها باستخدام الأدوات والمعدات اللازمة.

وأفاد الطنيجي أن البلدية شكلت فريقاً لمتابعة المباني والمواقع قيد الإنشاء للتأكد من تثبيت الرافعات البرجية والسياج المؤقت والتعامل مع تطاير أية ألواح بفعل الرياح النشطة، كما نشرت البلدية رسائل توعوية للمقاولين والاستشاريين أكدت خلالها ضرورة اتخاذ الاحتياطات الضرورية والتقيد بإجراءات السلامة.

كما تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة للتعامل مع حالة الطقس غير المستقرة بما يعزز من انسيابية الحركة المرورية ويحافظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضح الطنيجي أن البلدية تنوه إلى ضرورة القيادة بحذر وعدم الانشغال بغير الطريق والتواصل معها من خلال مركز الاتصال على الرقم ٩٩٣ لأية بلاغات أو ملاحظات للتعامل الفوري معها خصوصاً فيما يتعلق بحالة الجو.

وأفاد مدير عام البلدية أن فرق العمل تحركت إلى المواقع منذ بدء الحالة الجوية وبدأت بالتعامل الفوري معها وفقاً للخطط المعدة مسبقاً وبناء على المتابعة المستمرة لحالة الطقس.