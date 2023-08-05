«الأرصاد»: أمطار مصحوبة بـ«برق ورعد» حتى الثلاثاء

أكد المركز الوطني للأرصاد أن المنطقة تتأثر حتى الثلاثاء المقبل بامتداد منخفض جوي سطحي ممتد من الشرق باتجاه الغرب يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، ومع وجود الجبال وارتفاع درجات الحرارة يعمل على تكون بعض السحب الركامية المحلية الممطرة على بعض المناطق خاصة على المنطقة الشرقية والجنوبية من الدولة.

وأشار المركز إلى وجود فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة وقد يصاحبها البرق والرعد على بعض المناطق الشرقية ومنطقة العين وجنوبها وتمتد على بعض المناطق الداخلية من الدولة.

ونوّه إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، فيما يكون البحر خفيف إلى متوسط الموج الخليج العربي وبحر عمان.