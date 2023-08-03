«الوطنية للانتخابات»: يجوز للناخب تبديل اختياره المــرشــح أكثر من مرة

أفادت اللجنة الوطنية للانتخابات بأنه يجوز للناخب، خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، تبديل اختياره المرشح أكثر من مرة، خلال فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء الانتخاب في يومه الرئيس.

وأضافت اللجنة أنه «يُعتد بالتصويت الأخير للناخب لتحديد المرشح الذي صوّت له بصفة نهائية، سواء تم التصويت الأخير عن بُعد أو في مراكز الانتخاب المعتمدة».

ولفتت اللجنة إلى أن التصويت المبكر يتم من خلال استخدام نظام التصويت الهجين، وتحدد اللجنة المواعيد التنظيمية الخاصة بفترة التصويت المبكر.

وتبدأ عملية التصويت في يوم الانتخاب الرئيس في تمام الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت الدولة في كل مراكز الانتخاب، وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم نفسه، على أن تستمر عملية التصويت بعد الساعة الثامنة مساء يوم الانتخاب الرئيس، إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، وذلك حتى يتم الانتهاء منهم، ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب.

وتنتهي عملية التصويت عن بُعد نهائياً، في تمام الساعة الثامنة مساء في يوم الانتخاب الرئيس، ويمكن للجنة الوطنية تمديد وقت الانتخاب، سواء بزيادة مدة اليوم الانتخابي أو تمديد أيام الانتخاب يوماً إضافياً أو أكثر، إذا رأت الحاجة إلى ذلك.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أخيراً، الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك ضمن الجهود الحثيثة لتنفيذ الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي ستجري في السابع من أكتوبر المقبل.

ويأتي إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات 2023، الذي يتضمن تواريخ المحطات الرئيسة للعملية الانتخابية من فتح باب الترشح حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات، لمنح أعضاء الهيئات الانتخابية الفرصة كاملة لممارسة حقهم الانتخابي أينما وجدوا وبكل شفافية، وبما يؤسس لمشاركة فاعلة تعزز من مسيرة تطور ونجاح التجربة البرلمانية.

ويفتح باب الترشح في 15 من أغسطس الجاري، لمدة أربعة أيام، ثم إعلان قوائم المرشحين الأولية في 25 من الشهر نفسه، تليها مباشرة فترة تقديم الطعون على المرشحين، التي تستمر لثلاثة أيام.

وسترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كل الطعون خلال الفترة من تاريخ 29 إلى 31 من أغسطس الجاري، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في الثاني من سبتمبر 2023.

وحسب الجدول الزمني، ستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في الـ11 من سبتمبر، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين 26 سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 من الشهر نفسه، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.