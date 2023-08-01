3 فئات يحق لها التسجيل في «التدخل المبكر» بدبي

حددت هيئة تنمية المجتمع في دبي ثلاث فئات يحق لها التقدم بطلب التسجيل في مركز التدخل المبكر في دبي، تشمل الأطفال من سن الولادة حتى ست سنوات من مواطني الدولة المقيمين في دبي، والأطفال من سن الولادة حتى ست سنوات من أصحاب المراسيم المقيمين في دبي، والأطفال من سن الولادة حتى ست سنوات من أبناء المواطنات المقيمين في دبي.

ويضطلع المركز بتوفير خدمات تقييمية وتأهيلية شاملة للأطفال من أصحاب الهمم منذ الولادة حتى سن السادسة، إضافة إلى توفير خدمات الدعم والاستشارات المناسبة للأسر والمجتمع.

وتقدم الهيئة خدمات التدخل المبكر من خلال مركز دبي لتطوير نمو الطفل الذي يعد نموذجاً متميزاً للتدخل المبكّر.

ويوفر المركز خدمات التقييم والتدخل المبكر التي تتميز بالشمولية وترتكز على العائلة أولاً، ويُشرف عليها فريق عمل يجمع بين مجالات تخصصية في تطوير وتأهيل الأطفال من ذوي الإعاقة أو المعرضين لتأخر النمو في مرحلة لاحقة من حياتهم.

ويعتمد مركز دبي لتطوير نمو الطفل نظام (AEPS)، وهو نظام يرتكز على القياس والتقييم والبرمجة كنظام أساسي، ويحرص على توفير أفضل الممارسات العالمية والتدريب للمختصين، للارتقاء بمستوى الخدمة التي تعود بالفائدة على الأطفال المنتسبين إليه والمجتمع المحيط بهم.

ويحق للمركز أن يشترط توفير تقرير تشخيصي معتمد من جهة مرخصة في حالات معينة تتطلب وضوح التشخيص وذلك للتمكن من وضع خطة تدخل ملائمة.

ويتم تقديم خدمات التدخل المبكّر وفقاً لخطة الخدمات الموضوعة للطفل والأسرة من خلال جلسات فردية وجماعية تقدّم من قبل فريق الاختصاصيين الخاص بالطفل في بيئة الطفل الطبيعية، المنزل أو المدرسة أوكلاهما معاً، أو غير ذلك، وأيضاً في مركز دبي لتطوير نمو الطفل، حسب احتياجات كل طفل وحيث يكون للأسرة ومقدمي الرعاية للطفل دور فاعل ومحوري في تعلّم استراتيجيات التدخل واستخدامها على مدار اليوم في الروتين اليومي للطفل.

ويقدم فريق من الاختصاصيين الذين يتمتعون بمؤهلات عالية في مجال التدخل المبكر الخدمات للأطفال وعائلاتهم.

ويشمل الفريق اختصاصيين في كل من: تنسيق الخدمات، والتربية الخاصة، والعلاج اللغوي، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي والنفسي، وتعديل السلوك.

ويقدم كل عضو في الفريق الدعم والتأهيل حسب احتياج كل طفل وعائلته.

ويُلزم المركز أسرة الطفل بمجموعة من المسؤوليات الموجبة في إطار تحقيق أهداف الخطة العلاجية للطفل، التي تتضمن وجوب حضور مختلف الجلسات المتعلقة بالطفل، وإطلاع المركز على أي تغيير يحدث في مختلف أحوال الطفل الصحية والعاطفية والاجتماعية والتعليمية، والمشاركة الكاملة في إعداد خطة خدمات العائلة المعروفة بـ (IFSP) والخطة التربوية الفردية (IEP)، والعمل مع مقدمي الخدمات عن كثب، ومشاركتهم المعرفة ومناقشة وضع الطفل معهم بشكل مستمرّ، وإطلاع مركز دبي لتطوير نمو الطفل على المشاكل التي قد تؤثر على الطفل وعلى الخدمات المقدمة. وتشمل التزامات الأسرة أيضاً حضور الجلسات والمواعيد في الوقت المحدد والإخطار مسبقاً في حال عدم التمكن من الحضور، وكذلك احترام الأشخاص والبيئة التي يحصل من خلالها الطفل على الخدمات.

أهداف المركز

• توفير خدمات التدخل المبكر في الوقت المناسب للأطفال المصابين أو المعرضين للإعاقة.

• تطوير مهارات الطفل النمائية.

• تطوير قدرات الطفل التعليمية.

• تطوير قدرات العائلة في مجال تدريب وتأهيل الطفل.

• رفع مستوى المعايير الخاصة بخدمات التدخل المبكر.

• رفع مستوى التوعية المجتمعية في مجال ذوي الإعاقة.