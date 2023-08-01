«الفجيرة للانتخابات» تحدد أماكن دعاية المرشحين

أكد رئيس لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، أنه تم تحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، لافتاً إلى جاهزية الجهات المعنية في الفجيرة لإنجاح وإنجاز العملية الانتخابية.

واستعرضت اللجنة مهامها المعتمدة، والجدول الزمني للانتخابات، والمقار الانتخابية المقترحة، والأرقام المتعلقة بقوائم الهيئات الانتخابية، والتعليمات التنفيذية والأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الفجيرة، ومتطلبات استلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية وإشعار الأعضاء بها، وسبل توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية بعد استلامها من لجنة إدارة الانتخابات، والتنسيق مع بلدية الفجيرة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين. وبحث المجتمعون آلية مراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة التي يجريها المرشحون عبر مختلف الوسائل قبل وبعد عملية اعتماد قائمة المرشحين.

يشار إلى أن مهام لجنة الإمارة تتلخص في توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية، والتنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، واقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، وتحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يُجريها المرشحون، واستلام طلبات الترشح ومراقبة تطبيق قواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أي مخالفة إلى لجنة إدارة الانتخابات، إلى جانب استلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية من اللجنة الوطنية للانتخابات، وتزويد المرشحين بها في حال طلبوا ذلك.