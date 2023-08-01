مبارك المنصوري رئيساً لمجلس إدارة «المعاشات»

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بتعيين مبارك راشد المنصوري رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وشغل المنصوري منصب الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار منذ عام 2008، كما شغل منصب محافظ مصرف الإمارات المركزي من 2014 إلى 2020، وشغل منصب مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد من عام 2000 إلى 2008، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومجلس إدارة اتصالات، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة غرب فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية.