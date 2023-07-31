"بلدية الشارقة" تحدد 5 طرق لمكافحة القوارض

أكدت بلدية مدينة الشارقة، ضرورة الحرص على الاستعانة بشركة متخصصة ومعتمدة لمكافحة الحشرات، وتجنب استخدام المبيدات بشكل عشوائي حفاظاً على سلامة الشخص وأسرته.

وأوضحت البلدية أن القوارض هي آفات ضارة تؤثر على الصحة العامة، ويوجد منها أنواع مختلفة كالجرذ الأسود وفأر المنزل والجرذ البني، وتسبب القوارض التلف لأثاث المنازل وأساسات المباني والمواد الغذائية والأسلاك وغيرها، كما يمكنها نقل الأمراض المعدية كالطاعون والحمى النزفية.

وحددت البلدية 5 طرق لمكافحة القوارض؛ أولها التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ والفتحات والشقوق، ووضع القمامة في أكياس والتخلص منها في حاويات القمامة، وعدم تكديس المواد المخزنة ووضعها في أوعية معدنية مغلقة، وإتلاف الجحور واستخدام المصائد، وأخيراً استخدام المبيدات المعتمدة من الجهات المختصة.