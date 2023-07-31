الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة باجوار في باكستان

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة باجوار شمال غرب باكستان وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

و أكدت وزارة الخارجية ، في بيان لها ، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

و أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق ولأهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.