608 مواطنين أجروا مقابلات عمل في «إثراء الثاني للتوظيف»

اختتم معرض «إثراء الثاني للتوظيف» المخصص لتوظيف الشباب المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي والمصرفي، بمشاركة أكثر من 44 جهة من أبرز وأهم المصارف وشركات التأمين والصرافة والتمويل، وذلك في سياق مبادرة «إثراء» لتوطين القطاع المالي الرامية إلى توفير 5000 وظيفة للمواطنين بحلول عام 2026.

وشهد المعرض حضوراً مميزاً حيث بلغ عدد زواره 482 مواطنة و194 مواطناً بمجموع 676 من الكوادر المواطنة المؤهلة تأهيلاً أكاديمياً اختصاصياً والباحثة عن فرص وظيفية في القطاع المالي، حيث أجروا جميعهم مقابلات تقييم فيما أجرى 608 منهم مقابلات توظيف مع البنوك وشركات التأمين التي عرضت 471 فرصة عمل متوافرة للمواطنين من حملة الشهادات الثانوية والشهادات العليا وحديثي التخرج وأصحاب الخبرات، تحقيقاً لدور المعرض في تعريف أبرز المصارف والشركات الرائدة في المنطقة بأفضل المرشحين.

وتميز المعرض بحضور واسع لزوّاره من حملة البكالوريوس بلغ عددهم 425 وفي الدرجة الثانية أتى حملة الثانوية العامة والبالغ عددهم 201، إضافة إلى 25 شخصاً من حملة شهادة الماجستير ومثلهم من حملة شهادة الدبلوم.

وقالت مدير عام معهد الإمارات المالي بالوكالة نورة البلوشي: «أصبح المعرض علامة فارقة في مسيرة التوطين بالدولة خصوصاً في المجالات المالية التي تكتسب وظائفها أهمية خاصة نظراً لأهميتها ومساهمتها الكبيرة بالاقتصاد الوطني، ولما توفره من مزايا للمنتسبين لها وإمكانات التطور المهني وتحقيق مسيرة وظيفية ناجحة».

وأضافت: «نحن مستمرون بمهمتنا في الجمع بين المؤسسات المالية وشبابنا المواطن الذي يكتسب خبرة من خلال هذه اللقاءات المباشرة تمكنه من تقييم إمكاناته ومعرفة حاجات السوق ليثبت مجدداً كفاءته على جميع المستويات، ونقوم نحن بدورنا في معهد الإمارات المالي بجسر أي فجوة من خلال برامج التدريب التي نوفرها لشبابنا بالتعاون مع المؤسسات المالية التي تطلعنا هي الأخرى على حاجاتها، حيث نقوم بإدراجهم في مسارات تدريبية بمجالات تخصصية وتتميز برامج (التعزيز المعرفي المالي) التي نوفرها بتدريب للكوادر المواطنة في المؤسسات المالية فور تعيينهم في تلك المؤسسات، أي أننا نقوم في معهد الإمارات المالي بتحديد الاحتياجات التدريبية والتعليمية وتوفيرها بما يحقق فائدة الشباب المواطن الباحث عن عمل، وأيضاً المؤسسات المالية التي تمتلك متطلبات معينة لكوادرها تفرضها متغيرات الاقتصاد العالمي التي تأتي بمفردات اقتصادية جديدة تحتم على الجميع مسايرتها من أجل الانخراط في بناء حاضر يؤسس لمستقبل مشرق».

وقالت البلوشي: «نعمل على مواكبة التوجهات الحكومية بإشراك الخبرات المواطنة وإدماجها في القطاعات ذات الأولوية بالعملية التنموية بما يصبّ في صالح تطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز كفاءة سوق العمل، وتهدف استراتيجية معهد الإمارات المالي 2023 - 2026 إلى تعزيز القطاع المالي والمصرفي في الدولة والمساهمة في توظيف وتدريب 5000 مواطن ومواطنة لشغل أدوار حيوية وقيادية في القطاعات المالية بحلول عام 2026، من خلال برنامج (إثراء) الذي تم إطلاقه بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي». وكان معرض «إثراء» للتوظيف في نسخته الأولى قد أقيم بالشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» الشريك الاستراتيجي للمعرض والداعم في عملية توطين القطاع المالي، ووضع لنفسه هدف توفير 1500 وظيفة 700 منها في قطاع المصارف و300 بالقطاع التأميني و500 في قطاع الصرافة ونحو 50 في شركات التمويل، وذلك من خلال تعريف أبرز المصارف والشركات الرائدة في القطاع المصرفي والمالي في المنطقة بأفضل المرشحين من مواطني دولة الإمارات.

• 471 فرصة عمل للمواطنين عرضتها بنوك وشركات تأمين خلال المعرض.