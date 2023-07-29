بدء تسلُّم طلبات خريجي «الثانوية» للالتحاق بالكليات العسكرية

أعلنت لجنة التجنيد المشتركة لمرشحي القوات المسلحة ووزارة الداخلية، بدء تسلّم طلبات المتقدمين من خريجي الثانوية العامة لعام 2023 (الذكور)، كمرشحين بالكليات العسكرية والجامعات.

ويشمل التقدم إلى كل من برنامج الجامعة العسكرية، كلية زايد للمهندسين، كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، كلية خليفة بن زايد الجوية، والدارسين الجامعيين للقوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وأوضحت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، مجموعة الشروط العامة للالتحاق، وهي أن يكون من مواطني الدولة، ومن خريجي الثانوية العامة للموسم الدراسي (2022-2023)، وألّا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، ولا يتجاوز الـ22 سنة، وألّا يقل طول القامة عن 165 سم، مع اجتياز جميع الفحوص الطبية، والالتحاق ببرنامج الخدمة الوطنية للجميع.

وحددت أربعة اختبارات يتوجب على المتقدمين اجتيازها، هي اختبار الإمسات في اللغة العربية والرياضيات والفيزياء والكيمياء (900) درجة، اللغة الإنجليزية (1250) درجة، اجتياز اختبارات اللياقة البدنية، واجتياز المقابلة الشخصية.

واشترطت اللجنة في المتقدمين إلى مسار الدارسين الجامعيين للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، ألّا تقل النسبة عن 90% للدارسين الجامعيين، وأن يجتاز اختبار الإمسات في المواد المذكورة أعلاه، فيما يشترط في مسارات الجامعة العسكرية وكلية راشد بن سعيد البحرية وكلية خليفة بن زايد الجوية، ألّا تقل النسبة عن 85% للدارسين الجامعيين والكليات العسكرية، وأن يجتاز اختبار الإمسات في المواد المذكورة.

وبالنسبة لمسار برنامج كلية زايد للمهندسين، يشترط ألّا تقل النسبة عن 85%، وأن يكون حاصلاً على نسبة لا تقل عن 80% في مادة الرياضيات، و80% على الأقل في مادة الكيمياء أو الفيزياء في المسار المتقدم، أن يكون حاصلاً على نسبة لا تقل عن 90% في مادة الرياضيات، ونسبة 90% على الأقل في مادتي الكيمياء أو الفيزياء في المسار العام، وأن يجتاز اختبار الإمسات في المواد المذكورة أعلاه.