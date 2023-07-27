ديوان الرئاسة : إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول بعد صلاة الظهر

أعلن ديوان الرئاسة أن صلاة الجنازة على جثمان المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ، ستقام اليوم الخميس الموافق 27 يوليو ، بعد صلاة الظهر في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في البطين بمدينة أبوظبي .

على أن تقام صلاة الغائب على روحه الطاهرة في جميع مساجد الدولة بعد صلاة الظهر.

وسيبدأ تقبل التعازي اليوم في قصر المشرف بمدينة أبوظبي من الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 6:30 عصرا، ويومي الجمعة والسبت على فترتين، الصباحية: من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهرا، والمسائية: من الساعة 4:30 عصرا إلى الساعة 6:30 عصرا.