مهرجان "الذيد للرطب" يُعلن مواعيد وشروط المشاركة بمسابقات دورته السابعة

أعلنت اللجنة التنظيمية لمهرجان "الذيد للرطب" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن تفاصيل مسابقات المهرجان في دورته السابعة التي تقام فعالياته خلال الفترة من 27 إلى 30 يوليو الجاري في مركز إكسبو الذيد، موضحة مواعيد المزاينات والمسابقات لمختلف الأصناف وقيمة وعدد الجوائز ومعاييرها وشروطها.

وأشارت اللجنة إلى أن المهرجان يتضمن العديد من المسابقات التي خصص لها جوائز بقيمة تصل إلى أكثر من مليون درهم ستوزع على 130 فائزاً بمسابقات المهرجان الرئيسية وهي، مسابقة مزاينة الرطب، ومسابقة أكبر عذج، ومسابقة الليمون، ومسابقة التين الأحمر، ومسابقة تمر الحسيل، ومسابقة أجمل مخرافة رطب والمخصصة للنساء فقط، وتتراوح قيمة الجوائز بين 1000 و25 ألف درهم.

وأوضحت اللجنة أن اليوم الأول من المهرجان يشهد انطلاق مسابقة مزاينة رطب الخنيزي ومسابقة أكبر عذج برحي وخصاب 40 كغ وما فوق و50 كغ للأصناف الأخرى، ثم تنظم في اليوم الثاني مسابقة مزاينة رطب الخلاص ومزاينة الليمون ، كما تنظم في اليوم الثالث من المهرجان مسابقة مزاينة رطب الشيشي عام ومزاينة التين الأحمر ومزاينة أجمل مخرافة للنساء، في حين يشهد اليوم الأخير مسابقتي النخبة العام ونخبة حصن الذيد.

وأكد المنسق العام للمهرجان، محمد مصبح الطنيجي، أن اللجنة تلقت الكثير من الاستفسارات من قبل المزارعين وملّاك النخيل وذلك للتعرف على تفاصيل وشروط المسابقات ما يجسد المكانة الرائدة التي يحظى بها الحدث كأحد أهم الفعاليات التراثية والاقتصادية على مستوى الدولة والذي يلعب دوراً كبيراً في دعم زراعة الرطب وتحسين جودة المنتج المحلي، ولا سيما في ظل تنوع الفعاليات والمسابقات التي يتم إطلاقها وتطويرها في كل دورة، حيث يشهد المهرجان هذا العام إضافة مسابقة جديدة تحت مسمى "حصن شريعة الذيد لملاك النخيل" وهي مخصصة للمزارعين من أبناء إمارة الشارقة، بالإضافة إلى مشاركة جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في المهرجان والتي تعتبر من أهم الجوائز الهادفة إلى تكريم المزارعين، وتحفيز الابتكار الزراعي، والتشجيع على تبني أفضل الممارسات الزراعية.

من جانبه أشار رئيس لجنة الفرز والتقييم في المهرجان، راشد مهير الكتبي، أن مهرجان "الذيد للرطب" يشهد هذا العام مشاركة المئات من مزارعي النخيل على مستوى الدولة، الذين سيتنافسون على العديد من الجوائز القيمة التي تصب مجملها في تشجيع أصحاب المزارع من ملاك النخيل على الاهتمام بتطوير زراعة النخيل، موضحاً أن المشاركة في المسابقات يتضمن عدداً من الشروط العامة المتمثلة في أن يكون الرطب من الإنتاج المحلي للدولة، وأن يقدم المشارك من الإمارات الشمالية رطب من إنتاج مزرعة أو حديقة منزله، في حين يقدم المشارك من إمارتي أبوظبي ودبي رطب من إنتاج مزرعته مع ضرورة إبراز المستندات عند التقديم للتسجيل وزيارة بعض المزارع، في حين يشترط للمشاركة في مسابقة أجمل مخرافة المخصصة للنساء من عمر 25 سنة وما فوق أن تكون المخرافة صناعة يدوية ومحلية من سعف النخيل ومن الرطب الفاخر.

وحددت اللجنة التنظيمية للمهرجان مواصفات الرطب ومعايير المسابقات، ومن ضمنها أن يكون الرطب في مرحلة النضج المناسبة، وألا تتضمن المشاركة الواحدة أكثر من صنف واحد ضمن فئات الصنف المعين، وأن يخلو الرطب من الإصابة الحشرية ومن الحشرات الميتة أو بيوضها أو يرقاتها أو مخلفاتها ومن أية عيوب ظاهرة أو رائحة أو طعم غير طبيعيين أو أن تشوبه آثاراً معدنية أو رملية مثل الندب، وأن يكون حجم الرطب مناسباً وألا يحتوي على ثمار غير مكتملة النضج، وألا يقل وزن الرطب المشارك عن 3 كغ دون المخرافة في الأصناف الفردية.

وسيحفل المهرجان الذي يفتح أبوابه للزوار يوم الخميس المقبل من الساعة الخامسة مساء وحتى العاشرة مساء، وأيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساء، بباقة من الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، وعروضاً للفرق التراثية الشعبية ومسابقات وبرامج ثقافية متنوعة للتعريف بالنخيل وأصنافه وأنواعه المختلفة.