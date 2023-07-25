«الوطنية للانتخابات» تحدد فترة توقف مرشحي «الوطني» عن ممارسة وظائفهم

حددت اللجنة الوطنية للانتخابات فترة توقف أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، من فئات الموظفين والعسكريين وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي القائم عن ممارسة مهام وظائفهم.

وأعلنت اللجنة أن فترة توقف المرشحين من الموظفين (الاتحاديين - المحليين - القطاع الخاص)، والعسكريين، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي القائم، عن ممارسة مهام وظائفهم، تبدأ من يوم الإثنين الرابع من سبتمبر المقبل، وتنتهي في يوم الجمعة 13 من أكتوبر المقبل.

ويأتي ذلك إعمالاً لحكم المادة (26) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التي تقضي بأنه إذا كان طالب الترشح موظفاً؛ فإنه يعتبر متوقفاً عن ممارسة مهام وظيفته خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حال عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام فترة توقفه من إجازاته المقررة، أو تحتسب له إجازة من دون راتب، إذا لم يكن لديه رصيد كاف. أما إذا كان طالب الترشح من العسكريين؛ فإنه يتوجب عليه تقديم ما يثبت موافقة جهة عمله على منحه إجازة خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات، بينما إذا كان طالب الترشح من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي القائم؛ فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات.

ووفقاً للجدول الزمني الذي اعتمدته اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، فإنه سيتم الإعلان عن شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في يوم الإثنين السابع من أغسطس 2023، فيما سيتم فتح باب الترشح في يوم الثلاثاء 15 من أغسطس، ولمدة أربعة أيام.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات المواطنين للتحقق من ورود أسمائهم في قوائم الهيئات الانتخابية، لممارسة حقهم في التصويت أو الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، إذا توافرت فيهم الشروط المطلوبة، حيث وفرت اللجنة طرق عدة مختلفة للتحقق من ورود الاسم في قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة الوطنية للانتخابات: https://uaenec.ae، أو عبر التطبيق الذكي المعنون «اللجنة الوطنية للانتخابات- uaenec» المتوافر على متجري أبل ستور وغوغل بلاي، أو بالتواصل مع مركز اتصال اللجنة الوطنية للانتخابات على الرقم (600500005)، ويستطيع المواطن التحقق من ورود اسمه في قوائم الهيئات الانتخابية بوساطة نظام الرد الآلي في مركز اتصال اللجنة الوطنية للانتخابات، من خلال رقم الهوية أو التحدث مباشرة مع أحد العاملين في المركز، كما يمكنه زيارة مقر لجنة الإمارة التي ينتمي إليها، للتأكد من ورود اسمه في قائمة الهيئة الانتخابية الخاصة بها.