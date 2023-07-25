30 % خصومات للمواطنين على مواد البناء الصحية

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن توقيع شراكة إستراتيجية مع شركة الشامسي للتجارة، الشركة الرائدة في مجال توفير مواد البناء. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم المشاريع المحلية وتلبية متطلبات المواد الإنشائية عالية الجودة للمشاريع الفردية والمجمعات السكنية التي تقوم بها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وتنص الاتفاقية على تقديم شركة الشامسي للتجارة خصومات حصرية تصل إلى 30% على مواد البناء الصحية، والأرضيات، وتقديم استشارات فنية للأفراد والمنظمات المرتبطة بـمؤسسة محمد بن راشد للإسكان. وستتيح هذه الأسعار المخفضة حلولًا فعالة من حيث التكلفة لمشاريع الإسكان وضمان الوصول إلى مواد البناء عالية الجودة.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عمر حمد بو شهاب: «تعكس الشراكة بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وشركة الشامسي للتجارة الرؤية المشتركة للمساهمة في تطوير قطاع الإسكان ودعم الأهداف الوطنية وتوفير حلول سكنية مستدامة وذات جودة عالية لمواطني دولة الإمارات.»وأضاف: «سوف تعزز هذه الشراكة الإستراتيجية مشاريعنا الإسكانية بشكل كبير، وتقدم قيمة ممتازة لعملائنا. ومن خلال التعاون مع مثل هذه الشركة المرموقة، يمكننا ضمان توفر مواد بناء ذات جودة عالية واستغلال خبرتهم التقنية في القطاع».ووفقاً للاتفاقية ستقدم شركة الشامسي للتجارة أسعارًا مخفضة على مواد البناء الصحية، والملحقات، والبلاط، وذلك وفقًا لهيكل التسعير المعمول به للمشاريع الكبيرة. كما سيتاح لموظفي مؤسسة محمد بن راشد للإسكان فرصة المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها شركة الشامسي للتجارة.

وقال مدير عام شركة الشامسي للتجارة،علي ماجد الشامسي: «نحن فخورون بأن نكون الشريك الإستراتيجي لـمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، المؤسسة الريادية في القطاع.

وستلتزم شركتنا بتقديم مواد بناء عالية الجودة وتقديم الدعم الفني لضمان تنفيذ ناجح لمشاريع الإسكان التابعة لـلمؤسسة.»وسيتعاون الطرفان في الاستشارات الفنية لمشاريع البناء التابعة لـمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، كما يتيح الاتفاق التعاون المتبادل في مجال البحث والتطوير.

وستدعم شركة الشامسي للتجارة جهود مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتعزيز الحلول السكنية المستدامة والميسرة.وتعدّ هذه الشراكة واحدةً من مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الرئيسية. وتدعو المؤسسة الجمهور إلى زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت www.mbrhe.gov.ae لمعرفة المزيد عن خدماتها والجهود المستمرة التي تبذلها لتطوير قطاع الإسكان في دبي