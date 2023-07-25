«البنية التحتية» تنفذ 3 مشروعات في الفجيرة وأم القيوين

تنفذ وزارة الطاقة والبنية التحتية ثلاثة مشروعات في الفجيرة وأم القيوين، تضم إنشاء وتطوير شارع الخور في إمارة أم القيوين، وصيانة ورفع كفاءة طريق E89 من دوار الدلافين إلى دوار مصنع الإسمنت بإمارة الفجيرة، وإضافة مستودع إلى مستشفى الفجيرة.

وأعلنت الوزارة أخيراً، طرح ثلاث مناقصات عامة لتنفيذ المشروعات الثلاثة، حيث ستنتهي مدة الإعلان عن مناقصة شارع الخور في الـ28 من أغسطس المقبل، ومناقصة صيانة طريق E89 في الـ23 من الشهر نفسه، ومناقصة مستودع مستشفى الفجيرة في الثامن من الشهر ذاته.

وتحرص الوزارة على تطوير وتحسين شبكة الطرق الممتدة في الإمارات كافة، والتي تلبي احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية، فضلاً عن تحسين حركة النقل والمرور، حيث تطبق الوزارة أفضل الممارسات العالمية عبر الاعتماد على منظومة الابتكار والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعاونها مع شركائها على المحافظة على مكتسبات الدولة في البنية التحتية.

وتعزز الوزارة استخدام المواد المستدامة في مشروعاتها، حيث يتم استخدام أصباغ تمتص ثاني أوكسيد الكربون، والروائح الكريهة من الجو.

كما تطبق الوزارة معايير استدامة عالية المواصفات خلال إنشاء مشروعاتها للارتقاء بجودتها وصيانتها، تشمل الطاقة والمياه وإدارة النفايات والمواد، والبيئة والتغيير المناخي وغيرها من المعايير، مثل استخدام الطابوق الحراري، واستخدام وحدات سخان شمسي مركزي، ونظام تحليل الطاقة، وهو برنامج يساعد على توفير الطاقة وتقييم الأداء الخاص بالأنظمة الإلكتروميكانيكية، وتوفير ردود الفعل المطلوبة على الاستهلاك، فضلاً عن إنشاء شبكة صرف صحي تنتهي بخزانات تجميع مياه الصرف، ومن ثم معالجتها عن طريق محطة لمعالجة المياه، واعتماد نظام توليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية، وغيرها من المعايير التي تراعي الاستدامة وتعزيز البيئة الخضراء.