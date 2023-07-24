يفوز المرشحون لعضوية "الوطني" بالتزكية في هذه الحالة

حددت اللجنة الوطنية للانتخابات الحالة التي يمكن أن يفوز فيها المرشحون لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، في إحدى الإمارات بـ"التزكية"، وذلك في انتخابات 2023 التي سيبدأ.

وأوضحت اللجنة أنه "في حال تساوى عدد المرشحين المتقدمين للانتخابات مع عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة؛ يتم اعتماد المرشحين بالتزكية".

وذكرت اللجنة خمسة شروط للمواطن الراغب في الترشيح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، إذ يحق لكل ناخب صلاحية الترشح لعضوية المجلس متى توافرت فيه هذه الشروط.

وتضم شروط الترشح للمجلس الوطني الاتحادي، أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، وأن لا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند قفل باب الترشح، وكذلك أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.

كما يشترط أن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة، إضافة إلى ذلك على طالب الترشح أن يتقدم بطلب ترشحه، وفقاً للنظم والقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة الوطنية، خلال المدة المقررة للترشح. على أن يكون الطلب مصحوباً بما يفيد تسديده مبلغ (3000) ثلاثة آلاف درهم إلى خزينة اللجنة الوطنية. ويكون هذا المبلغ غير قابل للرد.

وأشارت اللجنة إلى أنه للمرشح أن يعدل عن ترشحه عن طريق إخطار لجنة الإمارة، باستخدام النموذج المعتمد لذلك، خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية.