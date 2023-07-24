استمرت 5 أيام .. حملة تفتيشية على المواقع الإنشائية في جزيرة أبوظبي

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة ميدانية تفتيشية على المواقع الإنشائية في جزيرة أبوظبي، استمرت لمدة 5 أيام متتالية، بهدف توعوية العمال وأصحاب الشركات العاملة في القطاع بمتطلبات السلامة الواجب اتباعها أثناء العمل في الحر خلال فترة الصيف، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة العاملين في قطاع البناء والإنشاء في مدينة أبوظبي.

وعمل مفتشو البلدية أثناء الحملة على توعية العاملين في قطاع البناء والإنشاء بضرورة الالتزام بقانون حظر العمل وقت الظهيرة، الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وضرورة توفير مياه شرب باردة، ووسائل ومواد إرواء صحية ومناسبة مع الأملاح، وكذلك ضرورة توفير الإسعافات الأولية في مواقع العمل، ووسائل تبريد صناعية ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، وتوفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل وقت الظهيرة، وذلك بما يتناسب وعدد العاملين في الموقع وشروط الصحة والسلامة الموصى بها.

وتحث بلدية مدينة أبوظبي شركات البناء والإنشاء والعاملين فيها على ضرورة توفير كافة وسائل الوقاية والإسعافات الأولية في المواقع للحفاظ على صحة وسلامة العاملين فيها، بالإضافة إلى الالتزام بأوقات العمل المحددة من قبل الجهات المعنية وقت الظهيرة خلال فترة الصيف، حفاظاً على سلامة جميع العاملين في المواقع الإنشائية.