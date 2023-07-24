قطط

لاحظ قراء، قيام سكان بوضع بقايا طعامهم المنزلي على الطرقات العامة بهدف إطعام القطط السائبة. وعلى الرغم من أن سلوكهم منطلقه إنساني، فإن فيه تشويهاً لمظهر المدينة، مقترحين الاستعاضة عنه باختيار الأكل المخصص لهذه الحيوانات ووضعه لها بشكل حضاري.

تسويق

اشتكى متعامل مع شركة لتسويق المنتجات إلكترونياً من سوء خدمتها ورداءة منتجاتها، إذ تظهر بصورة مختلفة عن الواقع. وأوضح أن الشركة لا توفر أي وسيلة اتصال مباشرة مع خدمة العملاء، كما تتجاهل طلبات إرجاع المنتجات غير المناسبة للاستخدام، سواء من ناحية النوعية أو المقاس.

تسوّل

لاحظ قاطنون في مناطق عدة، انتشار المتسولين الذين يجولون في مواقف المركبات وبين المباني السكنية في ساعات متأخرة من الليل، ويقتربون من الناس بطريقة مريبة وبإلحاح شديد، مطالبين بمكافحة هذه الظاهرة.

تأمين

نوّه قارئ بتلقيه رسائل نصية عدة من شركات خاصة لتأمين السيارات، تنبّهه إلى ضرورة تجديد تأمين سيارته في حال كان منتهياً، مشيداً بهذه الخطوة التي يتفادى بها التعرض لمخالفات التأخير.

أنشطة

طالب أولياء أمور بتوفير أنشطة صيفية في المراكز الخاصة والمدارس، بأسعار مناسبة لجميع الشرائح، بما يساعد في حصول الطلبة على فرصة خوض أنشطة تشغل أوقاتهم في فترة الإجازة الصيفية.

بنوك

يواجه متعاملو بنوك ممن يراجعون فروعها في بعض المراكز التجارية الكبرى، تأخيراً في إنجاز معاملاتهم بسبب كثرة المراجعين، مطالبين بزيادة أعداد الموظفين.

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