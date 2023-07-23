28 % من أعضاء «الوطني» يعتزمون خوض «انتخابات 2023»

علمت «الإمارات اليوم» اتجاه نحو 28% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحاليين، (11 عضواً من أصل 40) للترشح لخوض انتخابات «الوطني 2023»، المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، بهدف مواصلة العمل النيابي خلال الفصل التشريعي الجديد، استغلالاً لما حقّقوه من نجاحات برلمانية خلال الفصل التشريعي السابع عشر المنتهي، فيما لم يحسم سبعة أعضاء آخرون موقفهم النهائي من الترشح للانتخابات، رغبة منهم في المزيد الوقت لدراسة وتقييم التجربة النيابية الأولى.

وتنص لائحة التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، على أنه إذا أعلن عضو المجلس المنتهي فصله التشريعي، رغبته في الترشح مجدداً للانتخابات، فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته بالمجلس خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات، ما يعني إنهاء عمله إذا كان رئيساً أو عضواً في المكتب التنفيذي أو الشعبة البرلمانية، وإذا دُعي المجلس لجلسة طارئة لن تشمله الدعوة باعتباره أصبح ليس عضواً بالمجلس.

وتفصيلاً، أبلغ مصدر برلماني مُطّلع «الإمارات اليوم» أن 11 عضواً بالمجلس الوطني الاتحادي يعتزمون الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الثامن عشر، بنسبة تقارب 28% من إجمالي أعضاء المجلس، عبر خوضهم انتخابات المجلس المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، مؤكداً أن النجاحات والمنجزات التي حقّقوها على مدى الفصل التشريعي المنتهي كانت الدافع الرئيس لاتخاذهم قرار الترشح لعضوية المجلس مجدداً.

ويتشكّل المجلس من 40 عضواً يمثّلون كل إمارات الدولة، بينهم 20 عضواً يتم اختيارهم بالتعيين من قبل أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بينما الـ20 الآخرون يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر، بينهم أربعة أعضاء ممثلون عن إمارة أبوظبي، وأربعة عن دبي، وثلاثة عن الشارقة، وثلاثة عن رأس الخيمة، واثنان عن عجمان، واثنان عن الفجيرة، واثنان عن أم القيوين.

وأكد المصدر أن غالبية الأعضاء الـ11 الذين اتخذوا قرار خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة (طلب عدم الكشف عن أسمائهم لحين فتح باب الترشح) تمكنوا من النجاح في انتخابات الوطني 2019، بينما البعض الآخر كانوا أعضاء بالتعيين، لافتاً إلى أن الأعضاء بينهم أربعة من إمارة الشارقة، واثنان من دبي ومثلهما من رأس الخيمة، بالإضافة إلى عضو واحد في كل من أبوظبي والفجيرة وأم القيوين.

ووفقاً للجدول الزمني الرسمي للجنة الوطنية للانتخابات، سيتم الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، يوم السابع من أغسطس المقبل، فيما تبدأ لجان الإمارات في تسجيل طلبات الترشح خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس، على أن تبدأ عملية التصويت المبكر (الهجين وعن بُعد) خلال الفترة من الرابع إلى السادس من أكتوبر المقبل، يليها يوم الانتخاب الرئيس في السابع من أكتوبر وفق الأيام المحددة من قبل اللجنة.

وذكر المصدر أن هناك نحو سبعة أعضاء بالمجلس لم يتخذوا قراراتهم النهائية بشأن الترشح لانتخابات المجلس، على الرغم من الضغوط التي يتعرضون لها من متابعيهم ومحبيهم، إذ أبدوا رغبة في المزيد من التفكير ودراسة وتقييم التجربة النيابية الأولى، مشيراً إلى أن الأعضاء السبعة بينهم اثنان من دبي، ومثلهما من الفجيرة، بالإضافة إلى عضو واحد في كل من أبوظبي ورأس الخيمة وعجمان.

الترشُّح «إلكترونياً»

استحدثت اللجنة الوطنية للانتخابات، آلية جديدة للترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، يتم من خلالها تسجيل طلب الترشح «إلكترونياً» لأعضاء الهيئات الانتخابية، عبر التطبيق الإلكتروني «اللجنة الوطنية للانتخابات 2023»، ومن خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاصة باللجنة الوطنية للانتخابات https://uaenec.ae. وتتيح اللجنة آلية الترشح الإلكتروني أمام الراغبين من أعضاء الهيئات الانتخابية، بمجرد الإعلان عن فتح باب الترشح، وذلك على مدى 24 ساعة لمدة أربعة أيام متتالية.