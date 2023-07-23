إطلاق 70 آلة لاسترداد القناني و26 حاوية ذكية في أبوظبي

حددت هيئة البيئة بأبوظبي، بالتعاون مع شركائها الرئيسين، هدفاً طموحاً، يتمثل في جمع 20 مليون عبوة بلاستيكية مستخدمة لمرة واحدة سنوياً سيتم إعادة تدويرها، من خلال تركيب 70 آلة لاسترداد القناني، و26 حاوية ذكية في المناطق التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور في إمارة أبوظبي، مثل الكورنيش، ومطار أبوظبي، والمراكز الرياضية، ومراكز التسوق، فضلاً عن المؤسسات الأكاديمية.

وستسمح آلات استرداد القناني المبتكرة والحاويات الذكية لأفراد المجتمع بوضع القناني البلاستيكية وعلب الألمنيوم المستخدمة لمرة واحدة، ليتم إعادة تدويرها، والحصول على مكافآت مقابل ذلك، وتم توفير هذه الآلات في مواقع يسهل الوصول إليها، ما يقلل من الجهد الذي يبذله المستهلكون للعثور عليها، وذلك لتشجيع الأفراد على اتباع عادات يومية بيئية مستدامة، حيث ستساعد هذه الآلات والحاويات الذكية في نشر ثقافة إعادة التدوير بين سكان أبوظبي، كخطوة رئيسة لبناء نظام دائري، وتقليل تدفق المواد.

وتوفر هذه الآلات حلاً بسيطًا وفعالاً لمشكلة التلوث بالقناني البلاستيكية المتنامية، حيث تعمل على قبول القناني البلاستيكية المستعملة، وإعطاء المكافآت في المقابل، ومن خلال تحفيز الجمهور على إعادة تدوير القناني المستخدمة، ما يقلل من كمية البلاستيك التي ينتهي بها المطاف في البيئة ومطامر النفايات، كما سترسل كل آلة من آلات استرداد القناني تنبيهاً إلكترونياً تلقائياً مرة واحدة عندما تمتلئ، ما يعزز عملية جمع القناني والعبوات بكفاءة لنقلها إلى مركز إعادة التدوير.

وقالت الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي، الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «اكتشفنا على مر السنين الضرر الذي تسببه المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة على النظم البيئية البرية والبحرية، وعلى صحة الإنسان، فضلاً عن أنها تستغرق مئات السنين حتى تتحلل. لذلك، أطلقنا سياسية أبوظبي للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة».