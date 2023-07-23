165 نزيلاً في دبي تنافسوا بـ «الروح الإيجابية»

اختتمت شرطة دبي فعاليات بطولة «الروح الإيجابية» لكرة القدم الإلكترونية لنزلاء المؤسسات (بلايستيشن)، التي نظمتها مبادرة الروح الإيجابية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وشركة «في سلاش».

وكرّم مدير الإدارة، العميد مروان عبد الكريم جلفار، الفائزين في البطولة الهادفة إلى نشر الروح الإيجابية والرياضية، بعد أن شهدت منافسة بين 165 من النزلاء، حيث تم تكريم الفائزين بالمركز الأولى بمبالغ مالية وميداليات. وقال جلفار إن الإدارة تحرص على تنظيم الأنشطة الرياضية، وإشراك النزلاء في منافساتها لانعكاسها الإيجابي على صحتهم وحياتهم، مؤكداً أن البطولة تأتي في إطار حرص شرطة دبي الدائم على تأهيل وتدريب نزلاء المؤسسة من خلال حزمة من الفعاليات والأنشطة والبرامج الهادفة إلى إعداد بيئة صحية واجتماعية ورياضية وثقافية.