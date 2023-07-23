«صيفنا وأبناءنا» لتعزيز مهارات الأطفال

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن حملة «صيف بأمان» فعالية مجتمعية «صيفنا وأبناءنا» بمدينة الطفل «كيدزانيا» وأقيمت على مدار يومين في مركز ياس مول التجاري بأبوظبي.

وركزت الفعالية على توعية أبناء منتسبي شرطة أبوظبي وزوار مدينة الطفل «كيدزانيا» بكيفية استثمار أوقات الفراغ بما ينمي قدراتهم ويطور مهاراتهم البدنية والفكرية، وذلك عبر زيارة مدينة الألعاب الترفيهية التي تتضمن عدة مناطق تعليمية تُعنى بإكساب الأطفال المهارات الحياتية.

وتضمنت الفعالية محاضرات توعوية للأطفال عن كيفية الاستثمار الأمثل لأوقات الفراغ، والتوعية بالحفاظ على السلامة أثناء التواجد في المنزل، وتعريفهم بمخاطر اللعب بالكهرباء وأدوات المطبخ، واشتراطات السلامة في المسابح، وتحذيرهم من استخدام الدراجات الكهربائية «سكوتر» في الطرقات العامة.