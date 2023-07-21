اختبارات «القيادة الآمنة» شرط لمنح سائقي الـ «دليفري» شهادة مزاولة المهنة

بدأ مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لسائقي دراجات توصيل الطلبات، في إطار الخطة الشاملة لتحسين السلامة المرورية للعاملين في قطاع التوصيل، التي ينفذها المركز تحت مظلة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية، وبالتعاون مع شركات التوصيل.

وأطلقت اللجنة المشتركة للسلامة المرورية، التي تترأسها دائرة البلديات والنقل وتضم في عضويتها كلاً من مركز النقل المتكامل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة الصحة، شهر يونيو الماضي، خطة شاملة لتحسين السلامة المرورية لسائقي دراجات توصيل الطلبات في أبوظبي، تقرر من خلالها السماح للدراجات العاملة في مجال التوصيل باستخدام مسارات الجهة اليمنى فقط على الطرق ذات السرعة 100 كم/ساعة وما فوق، وإخضاع السائقين لاختبار نظري كشرط لحصولهم على شهادة مزاولة المهنة.

وأكد المركز على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن البرنامج التدريبي يستهدف توفير المعرفة والمهارات اللازمة لسائقي دراجات توصيل الطلبات لتنفيذ إجراءات القيادة الآمنة، في إطار الالتزام المستمر بتحسين صحة وسلامة السائقين، منوهاً إلى أنه قام بتطوير منهاج تدريبي للسلامة المرورية خضع له مشرفو الشركات المعنية العاملة في إمارة أبوظبي، حيث باشرت هذه الشركات بتنفيذ دورات تدريبية لسائقي دراجات التوصيل تحت إشراف المركز، على أن يخضع السائقون لاختبار نظري مع نهاية كل برنامج تدريبي، كشرط لحصولهم على شهادة مزاولة المهنة.

ووفقاً للمركز تركّز الدورات التدريبية على أهمية ارتداء سائقي توصيل الطلبات معدات الحماية الشاملة، بما في ذلك خوذة لتغطية الوجه بكامله، والسترة والسراويل المبطنة، والأحذية الواقية، والقفازات الثابتة، وكذلك إرشاد السائقين حول الإجراءات الأساسية، مثل فحص المرايا الجانبية والخلفية بانتظام، واستخدام الغمّازات (الإشارات الجانبية)، والحفاظ على إمكانية رؤيتهم من قبل المركبات الأخرى، بالإضافة إلى التأكيد على التقيّد الشديد بحدود السرعة المحددة والحفاظ على مسافات الأمان.

ويتم خلال الدورات أيضاً، تزويد السائقين بالإرشادات حول الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها في حال وقوع حادث وكيفية الاتصال على الفور بالجهات المختصة للحصول على المساعدة، وتقديم النصح لهم بإجراء عمليات التحقق المنتظمة لدراجاتهم للتأكد من أنها في حالة آمنة وبوضع سليم قابل للاستخدام، بما في ذلك فحص ضغط الإطارات أسبوعياً، مع التشديد على تذكير السائقين باستمرار بأهمية الحفاظ على نظافة الدراجات، حيث يضمن ذلك الرؤية المثلى عبر ضوء المصابيح الأمامية وأضواء الفرامل والغمّازات في جميع الأوقات.

وتستهدف الخطة الشاملة لتحسين السلامة المرورية لسائقي دراجات توصيل الطلبات في أبوظبي، تنظيم حركة المركبات على الطرق والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق من خلال الحد من السلوكيات المرورية الخطرة لسائقي دراجات توصيل الطلبات والتي تتمثل في السرعة الزائدة، على وجه الخصوص في الطرق المزدحمة والسريعة وعدم الالتزام بمسار الطريق خلال القيادة، إضافةً إلى التجاوز بصورة مفاجئة وخطرة، مع عدم استخدام الإشارات الضوئية الجانبية عند التجاوز أو تغيير المسار.

وتتضمّن الخطة عدداً من الإجراءات والقرارات التنظيمية والمبادرات المرورية والإنسانية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل ورفع مستويات السلامة المرورية لسائقي الدراجات النارية العاملين في قطاع التوصيل، أبرزها، توفير مواقف خاصة لدراجات التوصيل، حيث تم توفير أكثر من 2800 موقف في مدينة أبوظبي و200 موقف في مدينة العين، والعمل على تنفيذ عدد من المبادرات في فصل الصيف التي تهدف لتحسين جودة حياة سائقي دراجات التوصيل والتخفيف من حدة الأجواء الحارة عليهم، من خلال توفير استراحات دائمة لهم في مواقع مختارة بعناية يتم البدء بتطبيقها في مدينة أبوظبي كمرحلة أولى، بالإضافة إلى قيام مركز النقل المتكامل بتوفير تصاريح وقوف لعدد (6) حافلات تم تخصيصها كاستراحات مؤقتة للسائقين في كل من مدينة أبوظبي، ومدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة شخبوط، ومنطقة الشهامة.

دراسات الحوادث

أفادت اللجنة المشتركة للسلامة المرورية بأن الخطة الشاملة لتحسين السلامة المرورية لسائقي دراجات توصيل الطلبات في أبوظبي، خضعت للعديد من الدراسات المحلية حول أسباب الحوادث المرورية التي يقع ضحيتها العاملون في هذا القطاع، بالتزامن مع مراجعة المعايير الحالية لتقييم السائقين ممن تقدموا بطلب الحصول على رخصة مزاولة المهنة بإمارة أبوظبي وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحة أن هذه الدراسات والعوامل أفضت إلى إطلاق خطة نوعية متكاملة يتم تطبيقها على مراحل مختلفة. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الخطة تُعد مشروعاً متكاملاً يهدف إلى تحقيق انخفاض سنوي في عدد الحوادث المرورية التي تؤدي إلى وفيات وإصابات في صفوف العاملين في هذا القطاع الحيوي.

• تنفيذ مبادرات تهدف لتحسين جودة حياة سائقي دراجات التوصيل، وتخفيف حدة الأجواء الحارة عليهم.