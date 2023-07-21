«الدفاع» تحدد شروط التحاق الفتيات بـ «خليفة الجوية» و«زايد العسكرية»

دعت وزارة الدفاع فتيات الوطن للالتحاق بها كمرشح طيار في كلية خليفة بن زايد الجوية، ومرشح في جامعة زايد العسكرية 2023-2024.

وأشارت إلى أن المزايا التي تحصل عليها الملتحقات، هي: راتب شهري خلال فترة الدراسة، وشهادة بكالوريوس في علوم الطيران معترف بها من وزارة التعليم العالي لمرشح طيار، وشهادة بكالوريوس علوم في الأمن والدفاع لمرشح جامعة زايد العسكرية، إلى جانب السكن والرعاية الصحية.

وبيّنت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، شروط الالتحاق، وأبرزها أن تكون المتقدمة بالطلب من مواطنات دولة الإمارات، وألا يقل عمرها عن 18 سنة، وألا يقل طول القامة عن 165 سم، وأن تكون حاصلة على الـ«إمسات» في اللغة الإنجليزية بدرجة 1250، وأن تكون حاصلة على الـ«إمسات

» في الرياضيات بدرجة 900، وأن تكون حاصلة على نسبة 85% فأعلى في الثانوية العامة للمرشحين الطيارين والمرشحين بجامعة زايد العسكرية، واجتياز الفحص الطبي المقرر للمرشحين الطيارين والمرشحين بجامعة زايد العسكرية، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك، وغير محكوم عليها في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا تكون قد طردت من الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب بالنسبة للمرشحة أو من انتهت خدمتها في القوات المسلحة، واجتياز المقابلة الشخصية، وموافقة الأب أو من ينوب عنه.

وبيّنت أن الوثائق المطلوبة هي: صورة مصدقة من الشهادة الدراسية، صور شخصية ملونة، صورة من جواز السفر مع الأصل، صورة من شهادة الميلاد وشهادة اختبار الـ«إمسات» في اللغة الإنجليزية والرياضيات.

وحددت خمسة أماكن للتسجيل، هي: شعبة تجنيد أبوظبي (معسكر آل نهيان)، قسم تجنيد منطقة الظفرة (قاعدة ليوا)، قسم تجنيد العين (معسكر العين)، شعبة تجنيد الشارقة (منطقة الرحمانية)، قسم تجنيد المنامة (معسكر المنامة)، وأوقات الدوام من الاثنين إلى الجمعة من السابعة صباحاً إلى الثانية ظهراً.