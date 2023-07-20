"الدفاع" تحدد شروط التحاق الفتيات بـ "خليفة" الجوية و"زايد" العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع عن ترحيبها بفتيات الوطن، داعية إياهن للالتحاق بها كمرشح طيار بكلية خليفة بن زايد الجوية ومرشح بجامعة زايد العسكرية 2023-2024.

وأشارت إلى أن المزايا التي يحصلن عليها الملتحقات هي راتب شهري خلال فترة الدراسة، الحصول على شهادة بكالوريوس علوم الطيران معترف بها من وزارة التعليم العالي لمرشح طيار، الحصول على شهادة بكالوريوس العلوم في الأمن والدفاع لمرشح جامعة زايد العسكرية، توفير السكن والرعاية الصحية.

وبينت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، شروط الالتحاق بأن تكون من مواطنات دولة الإمارات العربية المتحدة، أن لا يقل العمر عن 18 سنة، أن لا يقل طول القامة عن 165 سم، أن تكون حاصلة على الإمسات في اللغة الإنجليزية بدرجة 1250 ، أن تكون حاصلة على الأمسات في الرياضيات بدرجة 900، أن تكون حاصلة على نسبة 85 % فأعلى في الثانوية العامة للمرشحين الطيارين والمرشحين بجامعة زايد العسكرية، اجتياز الفحص الطبي المقرر للمرشحين الطيارين والمرشحين بجامعة زايد العسكرية، ان تكون حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أن لا تكون قد طردت من الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب بالنسبة للمرشحة أو من انتهت خدمتها في القوات المسلحة، اجتياز المقابلة الشخصية، موافقة الأب أو من ينوب عنه.

وبينت أن الوثائق المطلوبة هي: صورة مصدقة من الشهادة الدراسية، صور ملونة، صورة من جواز السفر مع الأصل، صورة من شهادة الميلاد وشهادة اختبار الأمسات في اللغة الإنجليزية والرياضيات.

وحددت خمسة أماكن للتسجيل وهي شعبة تجنيد أبوظبي ( معسكر آل نهيان)، قسم تجنيد منطقة الظفرة ( قاعدة ليوا)، قسم تجنيد العين ( معسكر العين)، شعبة تجنيد الشارقة ( منطقة الرحمانية)، قسم تجنيد المنامة ( معسكر المنامة)، وأوقات الدوام من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.