شرطة أبوظبي تحتفي باليوم العالمي للنزلاء

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي باليوم العالمي للنزلاء الذي يصادف الـ18 من يوليو كل عام، وتضمنت المبادرة زيارة خاصة من أسر النزلاء المتميزين في البرامج والأنشطة التأهيلية.

وعكست المبادرة القيم الإنسانية النبيلة بأجمل صورها، وأسهمت في تعزيز ثقة المجتمع بالجهود المبذولة والمستمرة لتحقيق رسالة المؤسسات العقابية والإصلاحية بإصلاح وتأهيل النزلاء، وإعادة دمجهم في المجتمع، وضمان جودة حياتهم.

وأكد مدير قطاع أمن المجتمع، العميد أحمد مسعود المزروعي، دور دولة الإمارات الرائد في التفاعل مع المبادرات الإنسانية الصادقة لتحقيق رفاهية الشعوب وحرياتها، وحرص القيادة على توفير السبل الكفيلة بإصلاح وتأهيل النزلاء، وإعادة دمجهم في محيطهم ليكونوا فاعلين في دعم مسيرة التنمية، لافتاً إلى أهمية هذه الاحتفالية في تعزيز ظروف النزلاء الإنسانية ورفع درجة الوعي لديهم باستمرار.