وفيات في حادث تصادم بين مركبتين سعودية وإماراتية

أفادت وسائل إعلام سعودية، عن حادث وقع على طريق (البطحاء- حرض) بين مركبتين إحداهما سعودية والأخرى إماراتية، وأسفر عن وفاة خمسة أشخاص.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وجّه بمتابعة حالة المصابين وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية لهم، وتسهيل إجراءات نقل المتوفين في الحادث الذي وقع اليوم .

وباشرت دوريات أمن الطرق بطريق (البطحاء - حرض) وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر حادث التصادم، حيث ضمّت المركبة الأولى عائلة مكونة من سبعة أشخاص، فيما ضمت المركبة الثانية عائلة مكونة من 12 شخصاً وقد نتج عن الحادث وفاة خمسة أشخاص وإصابة ثمانية، واحتراق إحدى المركبتين.