ولي عهد عجمان يحث الأسر على التسجيل في منصة العد الذاتي 2023

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مكتبه بديوان الحاكم على نتائج منصّة العد الذاتي 2023، وذلك من خلال العرض التقديمي الذي قدمته الدكتورة هاجر الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، والذي أظهر أن نسبة المشاركين بالمنصة قد بلغ حوالي 60% من إجمالي تقدير عدد السكان المقيمين بالإمارة، وذلك بناءً على نتائج التحديث الأخير للمنصة في شهر مايو الماضي من العام الجاري، حيث شملت كافة مناطق إمارة عجمان بما فيها مصفوت والمنامة.

وحثّ سمو ولي عهد عجمان، الأسر المواطنة، وغير المواطنة المقيمة بإمارة عجمان، وموظفي ومتعاملي الدوائر الحكومية إلى التعاون مع مركز عجمان للإحصاء، وذلك من خلال الدخول إلى منصة العد الذاتي للسكان لاستيفاء واستكمال بياناتها، وتقديم كافة المعلومات الدقيقة المطلوبة، والتي ستساهم في رسم الخطط والاستراتيجيات، من أجل جودة الحياة، ورفاهية وسعادة المجتمع في إمارة عجمان.

وأكد سموه أن مشاركة الأسر في منصة العد الذاتي، سيساهم في توفير مؤشرات إحصائية أساسية عن سكان الإمارة، وخصائصهم الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، وسيوفر مؤشرات حديثة وغنية بالمعلومات، وسيلعب دوراً أساسياً ومحورياً في عملية اتخاذ القرارات السليمة.

وقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، شكره لفريق العمل من موظفي المركز، وأثنى سموه على تعاون جميع الجهات الحكومية المحلية والمستقلة وجميع السكان بالإمارة على مساهمتهم الفعالة بتحديث واستكمال بياناتهم في منصة العد الذاتي، وحث سموه جميع الأسر الجديدة على التسجيل في منصة العد الذاتي وتحديث بياناتها بشكل دوري.

وقالت الدكتورة هاجر الحبيشي، ان منصة العد الذاتي تعد من المبادرات الحكومية الرائدة، وتعتبر أحد أهم مصادر جمع المؤشرات الدقيقة والشاملة، كونها تخدم تطلعات وأهداف الإمارة المستقبلية، وتدعم خططها التنموية المستدامة، حيث تم الاعتماد على تطبيق أفضل وأبرز الممارسات والمنهجيات والتوصيات الدولية في إعداد استمارة التعداد، للمساهمة في إنتاج المؤشرات الإحصائية بصورة آنية وصحيحة.

وشددت الحبيشي على أهمية تعاون الأسر المقيمة في إمارة عجمان في تسجيل أو تحديث بياناتها في منصة العد الذاتي، مؤكدةً أن جميع البيانات التي سيتم الحصول عليها من الأسر، ستكون سرية ولأغراض العمل الإحصائي فقط، حيث يمكن للأسر التسجيل في المنصة باللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والأردو عبر الرابط https://scc2.ajman.ae/apps/ajc2020/