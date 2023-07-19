حديقة الحيوانات بالعين تحافظ على أشجارها المعمرة

تمتلك حديقة الحيونات بالعين ثروة نباتية برية كبيرة من خلال الأشجار المعمرة التي حافظت عليها منذ إنشائها عام 1968 من خلال نقلها إلى المشاريع الجديدة وإكثارها وتدويرها باستخدام مكوناتها المختلفة.

ومن أهم الأشجار المحلية المعمرة في الحديقة، السدر والسمر والغاف، التي يمكن للزائر ملاحظتها من خلال حجمها الكبير وضخامتها وتفرع أغصانها، وتتواجد في مناطق متفرقة من الحديقة وسفاري العين بعدد إجمالي يبلغ 100 شجرة تقريباً.

وعن طريقة الحفاظ عليها ورعايتها لأكثر من خمسة عقود قالت المهندسة عائشة سيف الحامدي رئيس وحدة البستنة في حديقة الحيوانات بالعين ان البعض من الاشجار لمعمرة يخضع للصيانة الدورية مثل التقليم عند الحاجة، والبعض الآخر تم نقلها من مكانها أثناء إنشاء المشاريع بواسطة شركات متخصصة في هذا المجال وإعادة زراعتها مرة أخرى مع تركيب نظام ري للمحافظة عليها.

و لا تقتصر جهود حديقة الحيوانات بالعين على رعاية أمهات الأشجار فقط، إنما تعمل أيضاً على إكثارها من خلال جمع بذور الأشجار المعمرة وحفظها في بنك البذور، ومن ثم إكثارها عند الحاجة، وتعميم زراعتها في تجميل المساحات الخضراء، كما تنتج الحديقة من خلال أشجارها أغذية تكميلية للحيوانات مثل فروع السدر والغاف و غيرها من النباتات، إلى جانب توفير التمور ، واستخدام نشارة الخشب في الزراعة التجميلية والصيانة والتحسين.

جدير بالذكر أن لدى حديقة الحيوانات بالعين مشتل متخصص يحمل اسم "الغافة" لما تشكله شجرة الغاف من إرث تاريخي وثقافي في دولة الإمارات ولما حظيت به من اهتمام خاص من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ما جعلها تحمل لقب الشجرة الوطنية لدولة الإمارات.