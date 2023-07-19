حمدان بن محمد: نبارك لكم حلول العام الهجري الجديد

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للجميع بحلول العام الهجري الجديد.

وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، نبارك لكم حلول العام الهجري الجديد ونسأل الله أن يُعيده على دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية باليُمن والخير والازدهار... وكل عام وأنتم بخير.