انطلاق العام الأكاديمي في «كليات التقنية» 21 أغسطس

أفاد التقويم الأكاديمي لكليات التقنية العليا بأن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد سيبدأ 21 أغسطس المقبل.

وأوضح أن الفترة من 21 إلى 25 أغسطس هي فترة الإضافة والانسحاب من المساقات، وسيكون الخامس من ديسمبر المقبل آخر يوم دراسة بالفصل الأول، حيث تنطلق امتحانات الفصل في اليوم التالي وتستمر حتى 17 من ديسمبر.

وتبدأ إجازة الشتاء للطلبة في 18 من ديسمبر المقبل وتمتد حتى الخامس من يناير 2024، أما إجازة الشتاء لأعضاء هيئة التدرس فتبدأ في 20 من ديسمبر وتستمر حتى الأول من يناير المقبل.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني بدوام أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأكاديميين في الثاني من يناير 2024، ثم تنظم الكليات النشاط التوجيهي للطلبة الجدد، واختبارات التقييم والتسجيل، وإعادة فتح التسجيل الإلكتروني وامتحانات الإعادة للطلبة الذين لم يفوا بالمتطلبات، في الفترة من الثاني من يناير حتى الخامس من الشهر نفسه.

ويستهل الطلبة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في الثامن من يناير، وفي الوقت نفسه تبدأ فترة الإضافة والانسحاب من المساقات وتنتهي في 12 من الشهر نفسه، فيما حدد التقويم فترة إجازة الربيع للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية من 25 مارس المقبل حتى 29 من الشهر نفسه، ثم يستأنف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عامهم الأكاديمي في الأول من أبريل 2024 حتى آخر يوم في الدراسة (30 أبريل).

وتنظم الكليات الامتحانات النهائية للطلبة (الفصل الدراسي الثاني) في الفترة من الأول من مايو 2024 حتى 15 من الشهر نفسه.

وتبدأ الدراسة في الفصل الصيفي بالكليات في 20 من مايو 2024، وسيكون آخر يوم للدراسة في هذا الفصل (الفصل الصيفي) 25 من يونيو المقبل، لتبدأ بعدها الامتحانات النهائية لهذا الفصل في الفترة من 26 حتى 28 يونيو، وتبدأ إجازة الصيف في الأول من يوليو حتى التاسع من أغسطس.

من جهة أخرى، أعلنت الكليات عن إطلاق نموذجها التعليمي التطبيقي الجديد وما يتضمنه من طرح ثلاث مسارات تعليمية للطلبة وفق قدراتهم وميولهم، والتي سيتم تنفيذها على مستوى الطلبة المقبولين للفصل الدراسي المقبل من العام الأكاديمي المقبل، إضافة إلى تسليط الضوء على الشراكات الاستراتيجية للكليات ودورها في دعم النموذج الجديد، خصوصاً على مستوى التدريب والتوظيف، إضافة إلى تسليط الضوء على الحرم الجامعي الجديد للكليات في أبوظبي بمنطقة بني ياس، الذي سيدخل حيز التشغيل مع حلول العام الأكاديمي الجديد.