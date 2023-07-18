356 استراحة لعمال التوصيل في مناطق الدولة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لغايات استخدامها من سائقي دراجات توصيل الطلبات في مناطق الدولة، بعد تنسيق بين الوزارة والشركات المسؤولة عن عمال التوصيل وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.

وقالت الوزارة إن الخطوة تأتي انطلاقاً من الحرص على سلامة عمال التوصيل وتجنيبهم ضربات الشمس والإنهاك الحراري خلال تأدية أعمالهم في أشهر الصيف في ضوء ارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً في أوقات الظهيرة التي تشهد حظراً لتأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر اعتباراً من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر المقبل.

وتندرج هذه الجهود في إطار علاقة الشراكة والتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركات التوصيل وتشمل «طلبات» و«ديليفرو» و«نون» و«كريم» و«إنستا شوب» وغيرها من الشركات، بحيث تم توفير الاستراحات الموزعة على مناطق الدولة، لاستخدامها من قبل أي سائق دراجة توصيل، والوصول إليها من خلال نظام تحديد الموقع الجغرافي «جي.بي.إس».

من جانبه، أشاد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، محسن النسي، بمبادرة شركات التوصيل معتبراً أنها «تعكس المسؤولية المجتمعية لدى هذه الشركات ووعيها بأهمية الاستجابة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتوفير بيئة العمل المناسبة لعمالها بما يدرأ المخاطر عنهم».

وأوضح: «يعتبر قطاع توصيل الطلبات أحد القطاعات اللوجستية المهمة ذات طبيعة عمل خاصة تتطلب الاستعداد والجاهزية على مدار الساعة تلبية لاحتياجات مختلف شرائح المتعاملين في الدولة، وهو الأمر الذي تم بموجبه التواصل مع شركات التوصيل والتنسيق معها لتأمين أفضل معايير الراحة والسلامة للسائقين، وبما يعزز استدامة وريادة هذا القطاع الحيوي ويمكّنه من أداء خدماته الأساسية بالشكل الأمثل، ويحفظ حقوق وسلامة العاملين لدى هذه الشركات في الوقت نفسه».

يُذكر أن «حظر العمل وقت الظهيرة» يلزم أصحاب العمل بتوفير أماكن مظللة لاستراحة العمال، بعيدة عن أشعة الشمس، وتوفير أدوات ووسائل التبريد المناسبة، وتوفير ماء شرب بارد يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد إرواء مثل الأملاح وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل.

ويُعد «حظر العمل وقت الظهيرة» أحد المكتسبات العمالية في دولة الإمارات التي تعزز ريادة وتنافسية سوق العمل في الدولة، ويعكس الرؤية الإنسانية للدولة، في تبني التشريعات والقرارات كافة التي تصب في استقرار العمال وضمان سلامتهم.

وتستقبل الوزارة بلاغات أفراد المجتمع عن أي مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة، عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 الذي يستقبل المكالمات على مدار الساعة، ويستجيب للمتصل بـ20 لغة، منها ثلاث لغات رئيسة عبر نظام الرد الآلي، إضافة لاستقبال البلاغات عبر التطبيق الذكي للوزارة.

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