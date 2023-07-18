"تطوير معايير العمل" تبدأ حملات الوقاية من الإنهاك الحراري

بدأت هيئة تطوير معايير العمل مؤخراً حملات الوقاية من الإنهاك الحراري التي تساهم بها سنوياً بالتعاون مع مختلف الدوائر الحكومية والخاصة، تزامناً مع بدء تطبيق قرار حظر العمل خلال الظهيرة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر.

وبدأت فرق العمل المكونة من قبل الهيئة بزيارات تفقدية للعمال في مواقع عملهم لتوعيتهم بمخاطر الإنهاك الحراري وسبل الوقاية منه. وقامت الفرق بالتأكيد على ضرورة عدم تعرض العمال للشمس المباشرة والالتزام بعدم العمل ظهراً، للحفاظ على سلامتهم من الأنهاك الحراري.

كما قام الوفد بتوعية العاملين في الموقع بالاجراءات الاحترازية ومخاطر الإنهاك الحراري الناتج عن التعرض المباشر لإشعة الشمس لفترة طويلة. وقدم لهم الكتيبات الارشادية بهذا الشأن، كما وزع عليهم الهدايا.

وبهذه المناسبة، أشاد رئيس هيئة تطوير معايير العمل، سالم يوسف القصير، باهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وحرصها على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين، ولا سيما العمال حيث حرصت على إصدار وتطبيق القوانين التي تحفظ حقوقهم وتوفر لهم سبل العيش الكريم.

وثمن في هذا الصدد قرار حظر العمل وقت الظهيرة والأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك حتى 15 سبتمبر حفاظاً على سلامة العمال ولحمايتهم من حرارة الصيف المرتفعة ولتوفير بيئة عمل ملائمة وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وقال إن هذه الحملات ساهمت في توعية العمال بمعايير السلامة وكيفية التغلب على الحرارة المرتفعة وذلك بالالتزام بتطبيق قانون حظر العمل خلال فترة الظهيرة وتوفير المشروبات الباردة والأغطية الحرارية التي تحتفظ ببرودتها لعدة ساعات، بالإضافة لأغطية الرأس الواقية." وبهذا يكون تطبيق هذا القرار قد أسهم في تحسين جودة الحياة والعمل بالنسبة للعمال وتأمين حمايتهم من الإصابة بضربات الشمس والإنهاك الحراري.