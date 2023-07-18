محمد بن راشد يأمر بترقية 8385 من كبار الضباط وضباط الصف والأفراد في دبي

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بترقية 8385 من كبار الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي شرطة دبي، وجهاز أمن الدولة في دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، تقديراً لما قدموه من جهود أسهمت في تعزيز الأداء العام للمنظومة الأمنية في الإمارة، وعززت من الشعور بالأمن والأمان فيها بخدمات نوعية لمكونات المجتمع كافة، من مواطنين ومقيمين وزوار، بما يؤكد تنافسية دبي بين أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.

وشملت الترقيات 5680 من عناصر شرطة دبي، كما استفاد من الترقيات في الإدارة العامة للدفاع المدني 535 عنصراً.

وشملت الترقيات أيضاً 1249 من منتسبي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، إضافة إلى 921 من كوادر جهاز أمن الدولة في دبي.

وأعرب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، عن الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن توجيهات سموه ستظل من أهم أسباب تميز المنظومة الأمنية في دبي، بمكوناتها كافة، وبمختلف عناصرها وأدواتها، مشدداً على حرص المنتسبين إليها، على اختلاف مواقعهم وتنوع حجم مسؤولياتهم، على ترسيخ مكانة دبي بين أهم وأبرز مدن العالم التي يتمتع فيها الجميع بمقومات الأمن والأمان والسلامة، والتزامهم مضاعفة العمل على تحقيق أعلى مستويات التميز في أداء المهام الموكلة إليهم على أفضل وجه ممكن، ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأكد أن ترسيخ دعائم الأمن، وما يتبعه من تعزيز الشعور بالأمان والطمأنينة بين الناس، من أهم أولويات دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لكي تكون هذه الأرض الطيبة على الدوام المكان الذي ينعم فيه الجميع بأسباب الأمن والاستقرار، في ضوء ما توفره من خدمات تصون مصالح المواطن والمقيم والزائر، وتضمن أمنهم وسلامتهم في مختلف الظروف، وفي جميع الأوقات.

ونوّه ضاحي خلفان بالمكرمة الغالية بشأن الترقيات، وعميق أثرها في تحفيز المشمولين بها، والكوادر الشابة في مختلف الجهات المعنية بخدمات الأمن والسلامة في الإمارة، لمضاعفة البذل والعطاء وتقديم نموذج مُلهِم يحتذى به عالمياً في التصدي لمختلف أشكال المخاطر والتحديات، والسعي الدؤوب نحو الارتقاء بقدراتهم التقنية والتخصصية، بما يعين على مواصلة تطوير المنظومة الأمنية وإكسابها قدرات جديدة، تمكن جميع أفرعها وكوادرها المتخصصة من تحقيق أعلى مستويات الأداء كل في مجال تخصصه.