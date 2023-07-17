مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة آمنة الفلاسي

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى آمنة سالم الفلاسي، والدة نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي منى غانم المرّي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مجلس العزاء في دبي، أمس، وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، وعلي غانم المري وأنجال الفقيدة محمد وأحمد وخالد وسالم غانم المرّي، حيث أعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.