«الأمين» و«فرجان دبي» تنظمان فعالية «المخيم الصيفي»

نظمت خدمة الأمين ومبادرة فرجان دبي، المخيم الصيفي الذي تنطلق فعالياته بين 17 من يوليو الجاري والثالث من أغسطس المقبل، في مجمع زايد التعليمي في دبي بفرعيه (المزهر والبرشاء).

ويستهدف المخيم فئتين عمريتين الأولى من سن السادسة إلى التاسعة، والثانية من العاشرة إلى الخامسة عشرة لكلا الجنسين، ويهدف إلى دعم أجيال المستقبل وتنمية فكرهم، إضافة إلى تكوين شخصياتهم وصقل المواهب المبدعة، من خلال ما يقدمه من برامج وفعاليات متنوعة، كما ينظم المخيم عدداً من الرحلات الخارجية الاستكشافية والعلمية والترفيهية.