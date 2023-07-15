ناريندرا مودي: يسعدني دائمًا مقابلة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد طاقته ورؤيته للتنمية رائعة

نشر رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تغريدة قال من خلالها " يسعدني دائمًا مقابلة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. طاقته ورؤيته للتنمية رائعة. ناقشنا النطاق الكامل للعلاقات بين الهند والإمارات العربية المتحدة بما في ذلك سبل تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية".