محمد بن زايد: أدعو شبابنا وشباب العالم إلى التسلح بمهارات المستقبل

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، في "اليوم العالمي لمهارات الشباب"..أدعو شبابنا وشباب العالم إلى التسلح بمهارات المستقبل لأنها طريقهم نحو المنافسة وإثبات الذات والمشاركة الفاعلة في نهضة أوطانهم خلال السنوات المقبلة.. وأؤكد أن إعداد الشباب للمستقبل أولوية أساسية ونهج راسخ لدولة الإمارات.