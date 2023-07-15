مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة بين الإمارات وموزمبيق

أبرمت الإمارات وموزمبيق مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، في مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين بدبي. وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، إن «توقيع مذكرة التفاهم يؤسس لشراكة مؤسسية بين الوزارتين، والتعاون الدائم بينهما لتحسين إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة الموزمبيقية في الدولة، وتعظيم الفوائد التنموية المشتركة لعمل هذه العمالة».