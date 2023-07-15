4791 متطوعاً للحفاظ على نظافة البيئة واستدامتها في دبي

استقطبت بلدية دبي منذ بداية العام الجاري، 4791 متطوعاً ومشاركاً من المهتمين بالمجال البيئي والعمل التطوعي الميداني، للحفاظ على نظافة إمارة دبي واستدامة بيئتها، ضمن مبادرتها المجتمعية الميدانية «ساعة.. مع عامل النظافة»، حيث نفذ المتطوعون خلالها مهام عامل النظافة في إزالة كل أنواع المخلفات عن الشواطئ وفي الأسواق والمناطق التجارية والصناعية والسكنية والبرية والصحراوية.

وقال مدير إدارة عمليات النفايات في البلدية بالإنابة، المهندس سعيد عبدالرحيم صفر: «المتطوعون ينتسبون إلى 62 مؤسسة حكومية وخاصة وأهلية، يمثلون شرائح المجتمع المحلي من الموظفين والطلبة وأصحاب الهمم، تمكنوا خلالها من جمع 9.4 أطنان من المخلفات عن الشواطئ والمناطق الصحراوية والسكنية، كذلك، جرى تحويل ما نسبته 70% من المخلفات إلى مسارات إعادة التدوير».