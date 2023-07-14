حاكم عجمان يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخ راشد بن صباح بن حمود

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ راشد بن صباح بن حمود بن صباح آل خليفة.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.