«طبيعة أبوظبي».. تطبيق للتعريف بـ 4000 نوع من الحيوانات والنباتات

وفرت هيئة البيئة بأبوظبي تطبيقاً إلكترونياً للهواتف الذكية وموقعاً إلكترونياً يحمل اسم «طبيعة أبوظبي»، لمساعدة الجمهور على معرفة المزيد عن الحياة البرية في إمارة أبوظبي وتسجيل مشاهداتهم للأنواع البرية والبحرية، ويعتبر هذا التطبيق المجاني أداة تهدف الهيئة من خلالها إلى تعزيز معرفة الكبار والصغار، بشأن أكثر من 4000 نوع من الحيوانات والنباتات التي تحتضنها الإمارة.

ويتميز التطبيق باعتماده على «علم المواطَنة» «Citizen Science»، حيث يمكن للمستخدمين البحث في قاعدة البيانات الشاملة للتطبيق ومعرفة المزيد عن أكثر من 4000 نوع وموئل من الطيور والثدييات والزواحف والأسماك والنباتات المختلفة التي تم رصدها من قبل الهيئة، كما يضم التطبيق مقاطع فيديو وصوت وصوراً ونصوصاً حول بعض أنواع الحياة الفطرية، بما في ذلك طيور النحام والسحالي والثعابين، بالإضافة إلى قاعدة بيانات مزودة بمعلومات مثل الأوصاف المختصرة لكل الأنواع والموائل وفئة التصنيف وأين يمكن مشاهدتها في أبوظبي.

ويتيح التطبيق للمستخدمين طرح أسئلة على الخبراء حول البيئة، حيث يقوم الباحثون والمختصون بالهيئة بالرد عليها، كما يتضمن التطبيق قسماً مخصصاً للأخبار المتعلقة بالتنوع البيولوجي لإمارة أبوظبي.