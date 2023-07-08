«شبكة مدارس البرمجة» أكثر الجامعات ابتكاراً في العالم

احتفت مدرسة 42 أبوظبي، أول فرع من مدارس شبكة 42 العالمية لمدارس البرمجة، بتصنيف الشبكة في المرتبة السادسة ضمن التصنيف العالمي لأفضل 100 جامعة ابتكارية، والمركز الأول في فئة الجامعات ذات القيم الأخلاقية ضمن تصنيفات جامعات العالم ذات الأثر الحقيقي «WURI».

ويأتي هذا الاعتراف الدولي ليرسخ مكانة شبكة 42 العالمية بصفتها مؤسسة تعليم عالي ذات أثر، لتنضم إلى مجموعة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المرموقة التي تشملها تصنيفات جامعات العالم ذات الأثر الحقيقي «WURI»، بما في ذلك جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ستانفورد، إذ تهدف تصنيفات «WURI» إلى تقييم حجم المساهمات الحقيقية للجامعات على الصعيد المجتمعي، وتسليط الضوء على المنهجيات الإبداعية والمبتكرة للبرامج البحثية والتعليمية المطبقة ضمن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وتتميز مدرسة 42 أبوظبي بتوفيرها لفرص تعلم البرمجة مجاناً، ومنهجية التعلُّم الذاتي المشترك، والتي تسهم في توفير مسارات تعلم مرنة عبر أسلوب التعلم القائم على المشاريع العملية والألعاب، إلى جانب حرم المدرسة المفتوح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك بهدف تعزيز الإبداع والتعاون والانضباط الذاتي، وذلك عبر تمكين الطلاب من إدارة رحلتهم التعليمية بأنفسهم، إذ رسخت المدرسة مكانتها كحاضنة للمواهب تسهم في صقل وتطوير المواهب الإماراتية في مجال البرمجة لتمكينهم من قيادة المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي. وكذلك، تتيح المدرسة لطلابها الذين يستكملون المرحلة التأسيسية، وأربع وحدات دراسية إضافية، إلى جانب ستة أشهر من التدريب، الحصول على شهادةٍ دبلوم معترف بها من قبل المركز الوطني للمؤهلات في تطوير البرمجيات. وتسهم المدرسة في توفير فرص التدريب المهني، والرعاية، والعمل عبر شبكة شراكاتها الاستراتيجية التي تتضمن مجموعة من الجهات والشركات الرائدة في القطاع الحكومي والخاص.