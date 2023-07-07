ورق

على الرغم من توجه حكومة الإمارات لإلغاء التعاملات الورقية ضمن جهودها للمحافظة على البيئة، وتقليص البصمة الكربونية، لاتزال بعض الشركات الخاصة تطلب من المتعاملين ملء البيانات ورقياً، والتوقيع عليها يدوياً، ومنها المكاتب العقارية.

أسعار

رصد قراء ارتفاعاً غير مبرر في أسعار «الساندويشات» في بعض المطاعم، وأشار قارئ إلى أنه اشترى «ساندويش» شاورما دجاج صغير الحجم بـ14 درهماً من مطعم، ووجده شبه فارغ من الدجاج، ومحشواً بالبطاطا المقلية والمخلل، داعياً الجهات المعنية إلى مراقبة هذا الارتفاع في الأسعار غير المبرر، المقرون بانخفاض في الجودة.

خضار

اشتكى مستهلكون عدم جودة المنتجات المعروضة في أقسام الخضار والفاكهة في بعض متاجر التجزئة، الأمر الذي يجعل الكثيرين يحجمون عن شرائها، واستبدالها بالمنتجات المعبأة، رغم ارتفاع أسعارها.

مسار

جدد قراء اقتراحهم بتحديد مسارات خاصة على الطرق الرئيسة لسائقي الدراجات النارية من العاملين في توصيل طلبات الطعام، مع استمرار الشكاوى من قيادة بعض هؤلاء السائقين بطريقة متهورة، لتوصيل الطلبات بسرعة وفقاً لمهام عملهم، وبما يتسبب في مشكلات تزيد من فرص تعرض سائقي السيارات للحوادث.

أكياس

طالب متسوقون منافذ البيع والتسوق بتوفير أكياس «متعددة الاستخدامات صديقة للبيئة»، على أن تكون متينة، وقادرة على تحمل الوزن، لافتين إلى أن كثيراً من الأكياس المتوافرة حالياً يتضرر بسرعة، وغير مُعدٍّ لحمل السلع الثقيلة، رغم أنها تباع بأسعار مرتفعة نسبياً.

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