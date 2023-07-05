حمدان بن محمد: نتطلع لقصص نجاح عالمية جديدة من دبي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ان مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال 2022، منذ انطلاقه قبل عقدين سجل البرنامج عقود ومشتريات إجمالية بقيمة 9.6 مليار درهم.

وأعرب سموه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": دعماً لرواد الأعمال المواطنين وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، سجل برنامج المشتريات الحكوميّة التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عقود ومشتريات بقيمة 1.12 مليار درهم لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال 2022، ومنذ انطلاقه قبل عقدين سجل البرنامج عقود ومشتريات إجمالية بقيمة 9.6 مليار درهم ... مستمرون بدعم الأفكار الخلاقة في ريادة الأعمال، ونتطلع لقصص نجاح عالمية جديدة من دبي."