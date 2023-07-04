"الموارد البشرية" تدعو الشركات إلى تحقيق مستهدفات التوطين حتى 7 الجاري

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً أو أكثر، إلى تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية.

ونشرت الوزارة على حسابها ب"تويتر": "إلى شركائنا شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً أو أكثر، سارعوا لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية بنسبة 1% من الوظائف المهارية تجنباً للغرامات والبالغة 42 ألف درهما عن كل مواطن لم يتم تعيينه.

‏وأوضحت الوزارة أن الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية في السابع من يوليو الجاري.