"الموارد البشرية" تدعو الشركات إلى تحقيق مستهدفات التوطين حتى 7 الجاري
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً أو أكثر، إلى تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية.
ونشرت الوزارة على حسابها ب"تويتر": "إلى شركائنا شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً أو أكثر، سارعوا لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية بنسبة 1% من الوظائف المهارية تجنباً للغرامات والبالغة 42 ألف درهما عن كل مواطن لم يتم تعيينه.
وأوضحت الوزارة أن الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية في السابع من يوليو الجاري.
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