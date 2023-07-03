حمدان بن محمد يلتقي الطالبة الإماراتية فاطمة وافي

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الطالبة الإماراتية فاطمة وافي، التي حصلت على 11 ميدالية ذهبية وكأسين لتميزها في مجال الكتابة والمناظرة والثقافة العالمية.

وأعرب سموه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": فخور بلقاء الطالبة الإماراتية فاطمة وافي التي قدمت نموذجاً مُشرفاً لشبابنا خلال مشاركتها في الجولة العالمية للعلماء – قطر 2023 ... جاءت فاطمة في المركز الرابع من بين 1800 مشارك من حول العالم، وحصلت على 11 ميدالية ذهبية وكأسين لتميزها في مجال الكتابة والمناظرة والثقافة العالمية. تمنياتي لفاطمة بالتوفيق في التحدي القادم في جامعة ييل الأمريكية."